Mais de 300 casas inundadas no balanço provisório das chuvas em Luanda

Porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda condenou a atitude de vários cidadãos que de "forma negligente persistem em construir em zonas de risco e de passagem de água".

Por Lusa | 13:21

Mais de 300 residências inundadas, repartições públicas alagadas e ruas intransitáveis são as consequências das fortes chuvas que caíram sobre Luanda, na tarde de domingo, divulgou esta segunda-feira o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros da capital angolana.A informação foi transmitida pelo porta-voz da comissão provincial do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros de Luanda, Faustino Minguês, afirmando serem ainda "dados provisórios".Falando no final de uma reunião, que avaliou as consequências das chuvas, deu conta que as autoridades continuam a fazer o levantamento dos danos a nível dos nove municípios de Luanda.Minguês condenou ainda a atitude de vários cidadãos que de "forma negligente persistem em construir em zonas de risco e de passagem de água" situação que dificulta a vida de centenas de pessoas sempre que chove.