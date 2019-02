Mais de 300 detidos em megaoperação policial em São Paulo

21 mil agentes foram mobilizados para a operação no Brasil.

Por Lusa | 17:22

Uma megaoperação levada a cabo pela polícia militar de São Paulo, que mobilizou 21.934 agentes naquele estado brasileiro, levou à detenção de 326 pessoas, entre a madrugada de quarta-feira e a desta quinta-feira.

A operação que levou ao bloqueio de 3.362 pontos em todo o estado de São Paulo visou o impedimento de ataques durante a ação de transferência prisional do líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior fação criminosa do Brasil.

Nesses pontos de bloqueio, os agentes da autoridade prenderam 226 pessoas que praticavam diversos ilícitos, tendo sido apreendidos 97 quilos de droga, 16 armas e 64 carros roubados. Além disso, 100 pessoas com mandados de prisão expedidos foram localizadas e capturadas.