Mais de 300 paragens de autocarro na Holanda ganham 'tecto' mais verde

Mais de 300 paragens de autocarro na cidade de Utrecht, Holanda, tornaram-se mais verdes após a empresa Startup Mobilane colocar plantas na parte superior das paragens.Esta iniciativa não surge apenas como forma de embelezar as ruas da cidade holandesa, chega com o propósito de criar um santuário de abelhas e outros insetos que servirão para promover a biodiversidade e a limpeza das poeiras mais finas do ar por parte das abelhas.Esta é uma das muitas medidas que Utrecht tem vindo a adotar ao longo do tempo. Os responsáveis pela manutenção e tratamento destes telhados conduzem carros elétricos e, além disso, as paragens contêm luzes Led e bancos de bambu.Estas iniciativas têm sido pensadas com o objetivo de gerar uma melhoria na qualidade do ar na cidade holandesa.Até ao final do ano serão introduzidos 55 autocarros elétricos e é esperado que, até 2028, toda a frota deste mesmo meio de transporte esteja completamente renovada. A eletricidade consumida pelos autocarros virá diretamente dos moinhos de vento holandeses.A cidade de Utrecht criou ainda um esquema de incentivo a todos os seus habitantes para que, caso os mesmos desejem, lhes seja cedido financiamento para transformarem os seus próprios telhados em projetos mais verdes.