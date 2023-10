Mais de 35 autocarros, quatro camiões e um comboio foram incendiados, na segunda-feira, em vários bairros do Rio de Janeiro, no Brasil. Os incêndios foram provocados por membros da principal milícia armada da cidade, depois de um dos seus líderes ter sido morto numa operação policial. Matheus da Silva Rezende, conhecido como ‘Faustão’, era sobrinho do chefe da milícia, que é aliada do Comando Vermelho, a maior fação criminosa do Rio, e foi morto durante uma troca de tiros com a polícia.









Ver comentários