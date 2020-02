Mais de 3600 pessoas autorizadas a sair de cruzeiro em quarentena em Hong Kong após teste negativo para coronavírus

O cruzeiro "World Dream" estava em quarentena depois de ter sido divulgado que a tripulação teria estado em contacto com oito passageiros infetados com o novo vírus numa anterior viagem. As análises vieram agora confirmar que os membros do navio não estão infetados.



As 3600 pessoas a bordo do navio têm agora autorização para sair depois de mais de quatro dias de quarentena.

Os passageiros e a tripulação que se encontravam em quarentena a bordo de um cruzeiro em Hong Kong foram autorizados a abandonar o navio depois de os testes para o novo coronavírus terem dado negativo. Entre os passageiros estavam sete pessoas com passaporte português. O oficial do porto Leung Yiu-hon afirmou hoje que os testes realizados aos mais de 1.800 passageiros foram concluídos antes do previsto e deram todos negativo.Em atualização