Mais de 392 mil bebés vão nascer no dia de Ano Novo em todo o mundo

No primeiro dia de 2020 deverão nascer em todo o mundo 392.078 bebés, prevendo-se que a Índia, a China e a Nigéria liderem o número de nascimentos, de acordo com uma estimativa hoje divulgada pela Unicef.

Em comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que mais de metade destes nascimentos aconteçam em oito países, com a Índia (67.385), a China (46.299) e a Nigéria (26.039) a figurarem nos três primeiros lugares da lista.

No extremo oposto da tabela estão países como Aruba, ilha no Mar das Caraíbas, onde deverão nascer apenas dois bebés, ou as Ilhas Virgens, também nas Caraíbas, e as ilhas Seychelles, no Oceano Índico, ambas com três bebés, calcula a Unicef.