Mais de 40 migrantes encontrados dentro de camião na Grécia

A polícia grega descobriu 41 migrantes, a maioria provenientes do Afeganistão, dentro de um camião frigorífico numa auto-estrada no norte do país.De acordo com a informação avançada pelas autoridades, as pessoas foram todas encontradas com vida, sendo que o sistema de refrigeração não estava ligado.O condutor do camião foi detido pelas autoridades que detetaram o camião.