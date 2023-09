Mais de 40 mil espanhóis protestam em Madrid contra amnistia a separatistas catalães

Dezenas de milhares de espanhóis protestaram em Madrid, este domingo, contra a possibilidade de Pedro Sánchez conceder uma amnistia aos separatistas catalães, uma medida que o poderá ajudar a manter o cargo no governo espanhol, após ter perdido as eleições em julho.

Os apoiantes do Partido Popular (PP), conservador e da oposição, viajaram de toda a Espanha para participar na manifestação em Madrid. O Governo estimou que o número de participantes no evento do Partido Popular seja de 40 mil pessoas, mas o Partido Popular afirma que o número de presenças é 60 mil pessoas, o que o tornaria "o evento mais massivo da história política" da Espanha.

"Na Espanha, o golpe tem direito ao perdão e à amnistia", disse Alberto Núñez Feijóo, citado pelo El País.

O presidente do Governo, Pedro Sánchez, brincou esta manhã com o facto de o PP estar a "festejar" em Madrid. "Eles estão a manifestar-se contra um governo socialista, mas, sinto muito, vai haver um", referiu.

O atual primeiro-ministro Pedro Sánchez, que ficou em segundo lugar nas eleições de julho, poderá manter-se no cargo se conseguir o apoio do exilado ex-líder da Catalunha, Carles Puigdemont, cujo partido Junts per Catalunya controla sete lugares no parlamento.