Mais de 400 corpos encontrados em vala comum na cidade ucraniana de Izium

Mais de 400 corpos foram encontrados pelas autoridades ucranianas na cidade de Izium, uma das cidades que já esteve sob domínio russo mas já reconquistada pela Ucrânia.Segundo informações da polícia regional, algumas das pessoas encontradas foram mortas por bombardeamentos e ataques aéreos. Foi aberta uma investigação policial para apurar as circunstâncias de todas as mortes. "Posso dizer que é um dos maiores locais de enterro de uma grande cidade em áreas libertadas. 440 corpos foram enterrados num só local", disse o investigador chefe da polícia da região de Kharkiv, Serhiy Bolvinov. "Alguns morreram devido a fogo de artilharia, outros morreram devido a ataques aéreos", acrescentou.O Presidente Volodymyr Zelensky culpa a Rússia e comparou a descoberta ao que aconteceu em Bucha, na periferia da capital ucraniana, no início da invasão russa. A Ucrânia e os países ocidentais acusaram as forças russas de aí perpetrarem crimes de guerra."A Rússia está a deixar a morte para trás e deve ser considerada responsável", disse Zelensky num discurso em vídeo.