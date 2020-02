Mais de 41 mil homicídios registados no Brasil em 2019

Num recuo significativo da violência no país, o Brasil registou em 2019 quase dez mil homicídios intencionais a menos do que no ano anterior. O índice, o menor registado desde o início da monitorização desse tipo de crime, em 2007, foi agora divulgado e resulta de um levantamento feito pelo portal de notícias G1, da Globo, em parceria com o Forum Nacional de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, com base em dados das polícias de todos os estados brasileiros.

De acordo com o Índice Nacional de Homicídios criado pelo G1, em 2019 foram registados nos postos policiais do Brasil 41.635 homicídios intencionais. No ano anterior, 2018, o número tinha sido de 51.558, índices elevados, mas longe das mais de 62 mil mortes registadas em 2017.

A queda no número de homicídios em 2019 foi de 19%, um índice bem significativo que confirma a tendência de queda de homicídios que começou a ser constatada em 2018. Esse índice poderia até ser mais significativo não fosse o facto de no último trimestre do ano passado a violência ter aumentado em nove dos 27 estados do Brasil, apesar de, mesmo assim, não ter chegado aos índices do ano anterior.

Segundo os especialistas, não foram as políticas públicas do governo central para a área que contribuíram para a redução e sim fatores e esforços regionais. Uma pausa nas guerras entre fações criminosas que disputam o tráfico de droga em vários estados e o domínio de grandes cadeias ajudou a reduzir o número de homicídios, tal como um maior controlo dos líderes de organizações criminosas dentro das cadeias e uma ação mais firme das polícias dos estados tanto no policiamento ostensivo quanto na repressão a criminosos.