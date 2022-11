Mais de 50 mil pessoas morreram em rotas migratórias desde 2014

Mais de 50 mil pessoas morreram desde 2014 em rotas migratórias, grande parte para tentar chegar à Europa, mas os países de origem, trânsito e destino pouco fizeram para evitar tal situação, avançou, esta quarta-feira, a Organização Internacional para as Migrações.

Segundo um relatório, esta quarta-feira, publicado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), o número de vítimas mortais em rotas migratórias começou a ser contabilizado há oito anos, quando foi criado o Projeto de Migrantes Desaparecidos da OIM, que lamenta a "pouca ação" dos Governos para "enfrentar a crise global em curso de migrantes desaparecidos".

"Embora milhares de mortes tenham sido documentadas nas rotas de migração, muito pouco foi feito para lidar com as consequências dessas tragédias e muito menos para evitá-las", afirma a coautora do relatório Julia Black, citada no documento da agência liderada pelo português António Vitorino.