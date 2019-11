Mais de 50 pessoas com dificuldades respiratórias após incidente com "químico" em Inglaterra

Uma fuga química levou esta quarta-feira a que 57 pessoas tivessem de ser assistidas com dificuldades respiratórias em Kent, Inglaterra.Os meios de socorro foram chamados ao local esta tarde e nenhuma das vítimas se encontra em estado graveincidente.

Mais de 40 bombeiros apoiados por cinco carros, agentes de materiais perigosos e uma unidade química especializada estão no local.



Os serviços de emergência isolaram a área e estão a trabalhar para perceber que produto químico é este.



Uma porta-voz do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido disse à estação televisiva BBC que vários hospitais da região estão a receber um elevado número de pacientes com dificuldades respiratórias.