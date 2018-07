Mais de 500 montanhistas retirados do Monte Rinjani após sismo na Indonésia

Pelo menos 16 pessoas perderam a vida no sismo que abalou a ilha de Lombok no fim de semana.

Por Lusa | 04:12

Mais de 500 montanhistas, sobretudo estrangeiros, foram retirados do Monte Rinjani, perto de um vulcão na Indonésia, onde tinham ficado bloqueados após um forte sismo ter atingido Lombok no domingo, causado deslizamentos de terra, informaram esta terça-feira as autoridades.

Os "543 caminhantes foram retirados" e "chegaram ontem [segunda-feira] à noite. Há agora seis pessoas [nas montanhas]. Eles estão todos de boa saúde", disse o porta-voz do organismo de gestão de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, à agência de notícias France-Presse.

O número de mortos no sismo ocorrido no domingo na ilha turística de Lombok, no sudeste da Indonésia, era de 16, segundo o último balanço das autoridades locais, que deram ainda conta de centenas de feridos e milhares de edifícios que desmoronaram.