Mais de 55 mil detidos em sete meses de "guerra" contra crime organizado em El Salvador

Mais de 55 mil suspeitos de serem membros de grupos criminosos foram detidos em El Salvador, desde o final de março, quando o Governo salvadorenho deu início a "uma guerra" contra estes bandos, disseram as autoridades.

Estas detenções somam-se às 16 mil já efetuadas antes do estado de exceção, cujo sétimo prolongamento, a pedido do governo, foi decretado na sexta-feira à noite, depois da votação favorável do Congresso salvadorenho.

O estado de emergência foi introduzido no final de março, na sequência de uma onda de 87 homicídios atribuídos aos denominados "maras". A medida permite detenções sem um mandado, o que suscitou críticas de organizações de defesa dos direitos humanos.