Uma embarcação com migrantes foi encontrada à deriva no Atlântico, na segunda-feira, ao largo de Cabo Verde. Trinta e oito pessoas foram resgatadas com vida mas mais de 60 terão morrido durante a travessia.



O alerta foi dado por um pesqueiro espanhol, que avistou a embarcação à deriva cerca de 300 quilómetros a nordeste da ilha do Sal.









Ver comentários