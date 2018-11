Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 600 pessoas desaparecidas nos incêndios da California

Autoridades duplicaram número de desaparecidos e receiam centenas de mortos.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O mais mortífero incêndio florestal de sempre na Califórnia pode ter matado mais de 600 pessoas. Esse é o receio das autoridades estaduais após a atualização do número de desaparecidos dar conta, não de 297 mas sim de 631 residentes ainda por localizar nas áreas devastadas pelo chamado ‘Camp Fire’. O número de mortos confirmados foi elevado para 63.



Esse fogo lavra há oito dias na região de Sacramento e já devastou mais 56 mil hectares de floresta e arrasou cerca de 12 mil edifícios. A cidade de Paradise foi totalmente devastada, falando-se de vários anos para o trabalho de reconstrução.



A maioria das vítimas perdeu a vida junto a essa localidade, onde esta sexta-feira foram encontrados sete cadáveres carbonizados. É também em Paradise que se encontra a maioria dos desaparecidos. Os mais de oito mil bombeiros que combatem o incêndio já controlaram cerca de 40% da frente do fogo, mas não esperam conseguir extingui-lo antes do fim do mês.



No fogo ‘Woolsey’, que lavra 800 km mais a Sul, na área de Los Angeles, foram também encontradas mais três vítimas mortais, elevando o total para cinco. Esse fogo arrasou 500 casas, muitas delas em Malibu, onde residem dezenas de estrelas da música e do cinema. As autoridades estão já a permitir o regresso dos residentes a partes da cidade.



Trump vai visitar zonas mais afetadas

A Casa Branca confirmou esta sexta-feira que o presidente Donald Trump visitará hoje as zonas devastadas pelos incêndios que lavram na Califórnia. Trump vai encontrar–se com desalojados pelos fogos e com familiares das vítimas já confirmadas dos incêndios. Os críticos do presidente acusam-no de ter politizado os fogos ao atirar culpas para a má gestão das florestas. Recorde-se que Trump ameaçou cortar fundos federais à Califórnia.



Tiroteio em zona sob ordem de evacuação

A polícia californiana viu-se esta sexta-feira envolvida num tiroteio numa zona do Norte da Califórnia sob ordem de evacuação. Mike Ramsey, suspeito de duplo homicídio em 2014, abriu fogo quando a polícia se aproximou dele.



SAIBA MAIS

1933

Foi o ano em que se registou o maior número de vítimas em fogos na Califórnia: 29 mortos.



Os anos mais trágicos

Os fogos têm vindo a agravar-se na Califórnia. Em 2017, 22 pessoas morreram nos incêndios florestais, fazendo desse ano o terceiro pior de sempre naquele estado. Em 1991, 25 pessoas morreram nos incêndios.