Mais de dois mil detidos em Myanmar saem hoje em liberdade, incluindo vários presos político

Mais de dois mil detidos em Myanmar (antiga Birmânia) vão ser esta quarta-feira libertados, incluindo vários presos políticos, disse um dos responsáveis da prisão Insein em Rangum, citado pela BBC.

De acordo com a página na rede social Facebook da representação local da cadeia de televisão britânica BBC, alguns dos detidos tinham sido acusados de "incitar à desordem pública".

O canal de televisão, Myawaddy, detido pelo exército, noticiou que as autoridades também retiraram na terça-feira as acusações contra 24 celebridades e atletas que tinham rejeitado a junta militar no poder, desde o golpe de 01 de fevereiro.