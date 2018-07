Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 700 imigrantes ilegais passam fronteira em Ceuta

Assalto violento à vedação fronteiriça. Polícias atacados com fogo e cal viva.

08:11

Mais de 700 imigrantes ilegais subsaarianos saltaram esta quinta-feira a vedação fronteiriça do enclave espanhol de Ceuta, num assalto de grande violência que deixou mais de vinte polícias feridos.



O ataque à vedação fronteiriça ocorreu por volta das sete de manhã, na zona mais vulnerável da vedação. Vagas sucessivas de imigrantes furaram o cordão de segurança da polícia marroquina e escalaram a vedação de seis metros, atacando os polícias espanhóis que tentavam detê-los do outro lado da fronteira com lança-chamas caseiros, cal viva, paus e objetos cortantes.



Pelo menos 22 polícias ficaram feridos e mais de uma centena de imigrantes foram assistidos por cortes provocados pelo arame farpado ou fraturas sofridas ao saltar da vedação.



O centro de acolhimento local está sobrelotado e há vários dias que não consegue transferir imigrantes para Algeciras, no sul de Espanha, que se encontra igualmente acima da sua capacidade.



Desde o início do ano, Espanha já acolheu mais de sete mil imigrantes, o dobro de todo o ano anterior.