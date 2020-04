Mais de 700 mortos devido a consumo de álcool adulterado no Irão

Mais de 700 pessoas morreram devido ao consumo de álcool adulterado no Irão em menos de dois meses, por se acreditar no benefício do álcool contra o novo coronavírus, segundo um comunicado das autoridades iranianas divulgado esta quarta-feira.

Segundo a Organização de Medicina Forense iraniana, os envenenamentos dispararam no Irão - onde o consumo e a venda de álcool são proibidos - desde que a pandemia da covid-19 começou em fevereiro, atingindo números muito mais altos do que o normal.

O comunicado do instituto indicou que entre 20 de fevereiro e 07 de abril, 728 pessoas morreram, enquanto no mesmo período de 2019 houve 66 mortes por esse tipo de envenenamento.