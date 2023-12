Mais de 80 jornais espanhóis processam dona do Facebook e do WhatsApp

Mais de 80 jornais espanhóis avançaram com um processo judicial contra a plataforma Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram. A Information Media Association (AMI), que representa os 83 meios de comunicação, apresentou uma ação judicial no valor de 550 milhões de euros contra a gigante de tecnologia pela violação da regulamentação europeia em matéria de proteção de dados, no período compreendido entre 25 de maio de 2018 e, pelo menos, 31 de julho de 2023, informa o jornal El Mundo.A empresa é acusada de concorrência desleal no mercado publicitário. Segundo os meios de comunicação que avançaram com a ação judicial, 100% das receitas provenientes da venda de publicidade da Meta foram obtidas de forma ilegítima.A utilização dos dados pessoais dos utilizadores das plataformas sem o seu consentimento permitiu à empresa propor a venda de espaços publicitários no mercado com base numa vantagem competitiva obtida ilegitimamente.Para o presidente da AMI, José Joly Martínez de Salazar, as ações da Meta colocam em risco a sustentabilidade dos meios de comunicação social, "fundamentais para a democracia de um país".