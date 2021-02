Mais de 80 pessoas detidas por venderem vacina falsa contra a Covid que continha soro fisiológico

A polícia chinesa deteve um grupo, com mais de 80 envolvidos, liderado por um suspeito cujo sobrenome é Kong, por vender vacinas falsas contra a Covid-19.

A organização criminosa estava ativa desde setembro de 2020 e vendia vacinas, que diziam ser experimentais, na China e também na Europa. As doses eram, no entanto, compostas por soro fisiológico colocado em seringas.





Mais de 3 mil doses foram apreendidas pela megaoperação de combate aos crimes relacionados com as vacinas.A operação policial teve lugar em Pequim, Xangai e Shandong, na China, e os países para onde estas vacinas falsas foram enviadas já foram alertados.De acordo com o jornal El Mundo, com um correspondente em Pequim, o rumor destas vacinas surgiu em outubro por vários grupos de estudantes de Pequim. Segundo o repórter, haveriam pessoas que ofereciam os seus serviços para inocular com esta vacina experimental. Estes serviços custavam cerca de mil euros e cada dose custava cerca de 25 euros.Deixou de ser um rumor para passar a ser alvo de investigação quando um grupo de jovens chineses, todos residentes na Europa, regressou ao seu país de origem para serem inoculados com estas vacinas compostas por soro fisiológico.