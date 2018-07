Mais de 800 migrantes forçam entrada em Ceuta

Cruz Vermelha foi obrigada a assistir mais de uma centena de migrantes e 15 agentes feridos.

16:46

Um grupo de 800 migrantes, sem documentos, forçou esta quinta-feira a entrada na fronteira espanhola que separa Ceuta de Marrocos. Segundo dados divulgados pela Guarda Civil espanhola os migrantes terão saltado a fronteira por volta das 6h30.

O grupo de migrantes conseguiu ultrapassar duas valas com uma extensão de oito quilómetros e cerca de seis metros de altura para cruzar a fronteira entre Marrocos e Ceuta.







A Cruz Vermelha afirma ter prestado auxílio a mais de 592 migrantes dos quais 132 apresentavam vários ferimentos. Onze pessoas acabaram mesmo por ser transportadas para o Hospital Universitário de Ceuta.

Segundo fontes da Guarda Civil espanhola, 15 agente ficaram feridos durante os confrontos com os migrantes que terão ultrapassado a fronteira equipados com escudos e várias armas "artesanais". Alguns agentes apresentaram problemas respiratórios, os migrantes terão utilizado cal viva e arremessado garrafas com excremento e urina durante os confrontos.











Todos os que conseguiram chegar ao lado espanhol da fronteira dirigiram-se de imediato para o Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes para tentarem obter autorização para ficar no país.