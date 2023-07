Mais de 800 pessoas procuram Émile, o menino de dois anos desaparecido em França

Émile, um menino com dois anos e meio, está desaparecido desde sábado na região dos Alpes de Haute-Provence, em França. A criança estava a brincar na casa dos avós na aldeia Le Vernet quando deixou de ser vista por volta das 17H15.O rapaz tem cerca de 90 centímetros de altura, cabelo loiro e olhos castanhos. Quando desapareceu tinha vestida uma t-shirt amarela e uns calções brancos com um padrão verde.De acordo com o jornal francês Le Figaro, até ao momento não há qualquer pista sobre o paradeiro de Émile. Já foram, no entanto, efetuadas mais de 500 chamadas para ajudar a localizar a criança e duas testemunhas referiram que a viram numa rua com declive no dia do desaparecimento.Esta terça-feira, as autoridades francesas anunciaram uma operação de busca, mais direcionada e seletiva. Foram mobilizados mais de 800 elementos, entre exército, bombeiros, polícia, equipas cinotécnicas, drones, 20 equipas de cães pisteiros e 200 voluntários. O local estará vedado a qualquer pessoa de fora da aldeia.

"Todas as hipóteses permanecem válidas", declarou o magistrado numa conferência de imprensa na segunda-feira à noite. "Nenhuma é favorecida e nenhuma é excluída. Foram realizadas numerosas entrevistas a testemunhas".



Há dois helicópteros equipados com câmaras termográficas que sobrevoam a localidade à procura de sinais da Émile. A mãe do menino gravou uma mensagem de voz que está a ser transmitida através das aeronaves. O objetivo das autoridades é que o rapaz reconheça a voz da mãe caso esteja perdido.



Os pais do menino de dois anos estão devastados com o desaparecimento do filho. Apesar de ainda não se terem pronunciado publicamente, o responsável pela região diz que os familiares estão em grande aflição.