Mais de 90% das pessoas que morreram em consequência do sismo de magnitude 6,3 ocorrido no oeste do Afeganistão no sábado passado foram mulheres e crianças, indicou esta quinta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo as autoridades talibãs, o terramoto de sábado fez mais de 2.000 mortos de todas as idades e géneros na província de Herat.

O epicentro situou-se no distrito de Zenda Jan, onde 1.294 pessoas morreram, 1.688 ficaram feridas e todas as habitações foram destruídas, de acordo com dados da ONU.