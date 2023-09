Mais de cem mil refugiados chegam à Arménia vindos de Nagorno-Karabakh

Mais de cem mil refugiados de Nagorno-Karabakh já chegaram à Arménia, informou esta sexta-feira o chefe da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR), Filippo Grandi, citado pela Reuters."Muitos estão com fome, exaustos e precisam de assistência imediata", referiu Grandi nas redes sociais.O chefe da UNHCR disse ainda que a ajuda internacional é "necessária com muita urgência", apesar da intensificação do apoio às autoridades arménias.Recorde-se que o Azerbaijão iniciou a operação contra Nagorno-Karabakh , depois de algumas tropas terem sido mortas no que Baku afirmou serem ataques provenientes da região montanhosa, que o Azerbaijão bloqueou durante nove meses.