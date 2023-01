Mais de dois mil apoiantes do ex-Presidente Jair Bolsonaro foram esta segunda-feira presos em Brasília e outras regiões do Brasil, horas depois de radicais terem invadido o Congresso, o Supremo Tribunal e o Palácio Presidencial exigindo que as Forças Armadas derrubassem o Presidente Lula da Silva. A ordem para as detenções foi decretada pelo Supremo Tribunal de madrugada.









