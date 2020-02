A Coreia do Sul tem mais de duas mil pessoas infetadas com o coronavírus Covid-19, depois de as autoridades de saúde terem anunciado esta quinta-feira que foram detetados mais 256 casos nas últimas 24 horas.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças daquele país informou que 231 dos novos casos ocorreram na cidade de Daegu e na província vizinha.

Em comunicado, a mesma entidade indicou que se mantém o registo de 13 mortes causadas pelo vírus.