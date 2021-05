Mais de duas mil habitações foram destruídas durante confrontos em Gaza

Mais de duas mil casas ficaram destruídas durante os bombardeamentos em Gaza, entre forças israelitas e palestinianas, revelaram este sábado as autoridades daquela cidade.O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu "adesão total" à ajuda humanitária às populações palestinianas, apelando a ambos os lados que não fizessem nenhum "movimento provocativo".Segundo o jornal "Independent", um dos responsáveis do ministério das obras públicas e habitação da Cidade de Gaza, Naji Sarhan, contabilizou mais de 15 mil outras unidades também danificadas na sequência dos conflitos que duraram 11 dias.Os confrontos resultaram na morte de 248 palestinianos, incluindo 66 crianças e 39 mulheres, segundo o ministério da saúde da região. Em Israel, morreram 12 pessoas, entre as quais, duas crianças.