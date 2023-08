A Rússia retirou mais de duas mil pessoas das zonas inundadas no leste do país, na sequência da passagem da tempestade tropical Khanun, anunciaram este domingo as autoridades.

"Mais de duas mil pessoas, incluindo 405 crianças, foram deslocadas [da região] de Primorye", informou o Ministério das Situações de Emergência na plataforma de mensagens Telegram.

O ministério adiantou que quase cinco mil edifícios foram inundados nesta região que faz fronteira com a China e a Coreia do Norte.