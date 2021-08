Um homem de 38 anos morreu ao ser atingido por um poste de eletricidade quando combatia um incêndio nos arredores de Atenas. Terá sido a primeira vítima mortal das largas dezenas de fogos florestais que têm assolado a Grécia nos últimos dias. A prolongada onda de calor - a pior dos últimos 30 anos - com temperaturas a atingirem os 45 graus, provocou fogos simultâneos em muitas zonas do país, queimou casas e desalojou milhares de pessoas, matou animais e transformou a floresta num manto negro.





Até esta sexta-feira havia registo de 20 feridos, quatro dos quais bombeiros. O número de fogos ativos ameaçava voltar a superar a centena e previa-se um agravamento devido à intensidade do vento. Mais de mil bombeiros auxiliados por 20 aviões combatem as chamas. Os casos mais graves registavam-se na região administrativa de Ática, que engloba a capital; na ilha de Eubeia; no Peloponeso; em Ftiótida (centro); e em Grevena (Norte). A guarda costeira retirou mais de 650 pessoas de praias de Eubeia e o campo de Malakasa, perto de Atenas, com dois mil refugiados, teve de ser evacuado.