Mais de mil participantes do Latitude Festival testam positivo à Covid-19

no condado de Suffolk

Estiveram no local cerca de 37 mil visitantes diariamente de 21 a 24 de julho."À medida que Suffolk reabre novamente e as pessoas começam a frequentar eventos ou atrações, é importante que continuem a ter consideração pelos outros e que usem máscaras ou mantenham o distanciamento apropriado", disse Stuart Keeble, diretor do Suffolk Public Health.O secretário da Cultura, Oliver Dowden, disse que os eventos teste do governo mostraram que é possível "reintroduzir eventos desportivos e culturais com segurança". No entanto ressaltou que "é importante que as pessoas permaneçam cautelosas ao misturar-se em ambientes com multidões".