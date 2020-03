Mais de mil pessoas já foram infetadas pelo novo coronavírus na Rússia, entre as quais um alto funcionário da administração presidencial, e foram ainda registadas três mortes devido à covid-19, informaram hoje as autoridades do país.

"Nas últimas 24 horas, os casos confirmados de infeção pelo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, são 196, registados em 16 regiões do país", segundo o comunicado diário do gabinete de crise criado pelo Governo russo para lidar com a pandemia.

Com esses novos dados, o total de casos da covid-19 no país é de 1.036, dos quais 703 foram registados em Moscovo, além de três mortes.