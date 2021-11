Mais de três quartos da população da China já está totalmente inoculada contra a covid-19, de acordo com dados oficiais divulgados pela Comissão Nacional de Saúde.

No total, desde sexta-feira, a China inoculou com todas as doses cerca de 1,072 milhões de pessoas, ou 75,96% da população do país.

Mais de 2,31 milhões de doses das vacinas foram administradas até agora na China, disse o porta-voz da Comissão Mi Feng.