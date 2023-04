Mais de um milhão de canadianos sem eletricidade devido a uma tempestade

Mais de um milhão de pessoas ficaram sem eletricidade no leste do Canadá, na quarta-feira à noite, devido a uma tempestade que danificou as linhas elétricas, disseram as autoridades.

A província do Quebec estava sob alertas de chuva e gelo, emitidos pelo Ministério do Ambiente, com as autoridades a avisar, na quarta-feira, que "uma acumulação de gelo podia quebrar ramos de árvores".

Mais de 945 mil clientes da Hydro-Quebec ficaram sem eletricidade já cerca da 01h00 TMG (02h00 desta quinta-feira em Lisboa), de um total de 4,5 milhões.