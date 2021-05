Mais de um milhão de pessoas deslocadas na Índia devido ao ciclone Yaas

Cerca de 1,1 milhão de pessoas tiveram de abandonar as suas casas na costa leste da Índia, devido à chegada do ciclone Yaas, prevista para a tarde de hoje.

A chegada do Yaas, considerado uma "tempestade ciclónica muito severa", acontece pouco mais de uma semana depois de o ciclone Tauktae ter causado pelo menos 145 mortos no oeste da Índia, em grande parte devido ao naufrágio de dois barcos.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), as fortes chuvas associadas ao ciclone Yaas já fizeram dois mortos e causaram danos em casas, nos estados indianos de Odisha e de Bengala Ocidental.