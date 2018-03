Mais de vinte mãos encontradas em saco na Rússia

Membros estavam perto da costa.

18:44

As autoridades russas foram chamadas à cidade de Khabarovsk após um cidadão encontrar 27 mãos humanas perto da costa. Todos os membros estavam num saco plástico.

As mãos foram encontradas num local utilizado por pescadores, mas estes afirmam não ter visto nada de suspeito.

De acordo com o jornal The Sun, as autoridades não têm qualquer pista que identifique as circunstâncias dos desmembramentos ou os proprietários das mãos.

As impressões digitais estavam bastante degradadas, mas a polícia levou os membros para a morgue com esperança de poder reconstruir os desenhos das papilas.

As teorias dos jornais locais divergem. Há quem aponte para a possibilidade de que o corte do membro resultou de uma punição por roubo, frequentemente utilizado entre a máfia russa.



No entanto, a teoria de que as mãos pertencem a corpos roubados ilegalmente e que foram talhadas para impossibilitar identificações, não é descartada pelas autoridades.

A polícia russa recusou comentar o caso.