Mais dois fornecedores britânicos cessam atividade devido aos preços altos da energia

A Pure Planet e a Colorado Energy são mais dois fornecedores de energia britânicos que cessaram atividade, anunciou o regulador Ofgem na quarta-feira, somando, pelo menos, 11 as empresas que desde setembro faliram devido aos preços do gás natural.

"Devido à crise energética global, preços recorde no mercado da energia e as restrições que nos são impostas pelo limite de preço do Ofgem, não podemos continuar a operar a Pure Planet", comunicou a empresa, parceira da petrolífera BP.

Os cerca de 250 mil clientes das duas companhias serão agora transferidos nos próximos dias para um dos maiores fornecedores, ainda por definir, tal como aconteceu com os 14 fornecedores que faliram este ano.