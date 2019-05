Mais três democratas defendem destituição de Trump

Três novos membros do Partido Democrata juntaram-se ao crescente coro de vozes que pedem a destituição de Donald Trump.As declarações de apoio ao afastamento do presidente dos EUA foram proferidas pouco depois de Robert Mueller fazer as primeiras declarações públicas sobre a investigação, que liderou, às ligações da campanha presidencial de Trump com a Rússia.Os senadores Cory Booker e Kirsten Gillibrand e Pete Buttigieg, mayor de South Bend, Indiana, juntaram-se a sete outros candidatos democratas à presidência que já pediram a destituição de Trump.Recorde-se que Mueller frisou na quarta-feira que a investigação não ilibou Trump de obstrução da Justiça. "Se tivéssemos confiança de que não cometeu um crime tê-lo-íamos dito", afirmou.Estas palavras levaram Booker a defender que "o Congresso tem um dever legal e moral de iniciar um processo de destituição, enquanto Gillibrand disse que é preciso "seguir os factos até ao fim". Já Buttigieg considerou as palavras de Mueller um claro "encaminhamento para a destituição".Apesar das pressões, a presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nanci Pelosi, considera um processo de destituição contraproducente, apesar de repetir que ninguém está acima da lei.Quanto a Trump, repetiu que não cometeu qualquer crime e considerou o inquérito da comissão Mueller "um gigantesco assédio".