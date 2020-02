Espanha confirmou o primeiro caso de coronavírus em Valência. Trata-se de um adepto do Valência que viajou com a equipa para Itália.O paciente foi internado no Hospital Clínico de Valência, conforme confirmado pelo Departamento de Saúde na sua conta oficial no Twitter.Este é o segundo caso confirmado na Comunidade Valenciana. O primeiro foi um homem que foi ao Hospital La Plana, em Villareal (Castellón), com sintomas compatíveis com a doença e que tinha estado em Milão.Em atualização