Mais um ministro na mira da Justiça em Espanha

Pedro Duque, que tutela o Ministério da Ciência, é acusado de fuga fiscal.

Por Rita F. Batista | 08:37

Pedro Duque, ministro espanhol da Ciência e da Inovação, assegurou esta quinta-feira que não cometeu "nenhuma ilegalidade" ao criar uma sociedade para "gerir as contas e impostos" associados a uma das suas casas. Duque convocou uma conferência de imprensa depois de ter sido avançado que tinha comprado uma casa em Xàbia, Alicante, em nome de uma sociedade criada pelo próprio como forma de conseguir fugir aos impostos.



Pedro Duque começou por dizer aos jornalistas que a opção de se demitir do cargo que atualmente ocupa está "completamente fora de questão". O ministro garante que não há motivos para deixar o cargo uma vez que "pagou todos os impostos que lhe dizem respeito" e que "nunca fugiu a nenhum encargo fiscal".



Quando questionado pelos jornalistas sobre a opção de criar esta sociedade, no ano de 2005, o governante justificou como tendo sido um conselho do notário, dos assessores e até da esposa. A imprensa espanhola descreve que Pedro Duque ficou "visivelmente nervoso" durante a conferência de imprensa.



O escândalo de Duque junta-se a diversos casos do governo espanhol, como o do ex-ministro da Cultura e Desporto, que também foi acusado de fuga ao fisco, e ainda da ex-ministra da Saúde, acusada de irregularidades no mestrado. Ambos apresentaram a demissão.