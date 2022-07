Mais um oligarca russo obteve passaporte português

Mais um oligarca russo próximo de Vladimir Putin obteve o passaporte português e outros dois, igualmente próximos do Presidente da Rússia, aguardam pela nacionalidade portuguesa. Após Roman Abramovich ter obtido a nacionalidade portuguesa, Andrei Rappoport, multimilionário com uma fortuna avaliada em 1,2 mil milhões de euros, já tem também passaporte português.





Além destes dois oligarcas, existem, segundo o ‘Público’, mais dois que aguardam a atribuição do passaporte português: God Nisanov, ex-vice-presidente do Congresso Mundial Judaico, e Lev Leviev, conhecido como o ‘Rei dos Diamantes’ e ex-sócio da empresária angolana Isabel dos Santos. God Nisanov integra a última lista de sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, devido à invasão da Ucrânia. Rappoport, Nisanov e Leviev foram certificados como judeus sefarditas pela Comunidade Israelita do Porto.