"Mal conseguia subir escadas sozinha": Libertada menina de oito anos que esteve presa em casa durante toda a vida

em Attendorn, avançou esta segunda-feira a imprensa alemã.

advogado de acusação Patrick Baron von Grotthuss adiantou à imprensa local que a menina "mal conseguia subir escadas sozinha ou andar num terreno irregular".

de maus-tratos físicos ou desnutrição. Ainda assim, durante o exame, "Maria" terá confidenciado que nunca tinha visto uma floresta ou sido conduzida por um carro.



se recusaram a dar respostas durante o interrogatório policial.



O Ministério Público da cidade de Siegen encontra-se a investigar o caso.

Uma menina de oito anos foi libertada, no final de setembro, depois de ter estado presa num quarto durante mais de sete anos pela mãe e avós, no oeste da Alemanha,Segundo o jornal britânico The Guardian, a criança, nomeada "Maria", foi encontrada com graves falhas no desenvolvimento. O jornal refere ainda que oEm comunicado, as autoridades informaram que a menina foi examinada, depois de ter sido libertada a 23 de setembro, mas não foram encontrados sinaisAinda não são conhecidas as razões pelas quais a mãe e os avós da menina a fecharam em casa durante mais de sete anos, uma vez que