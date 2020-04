Malak: A história da jovem que foi queimada viva pelo marido por querer visitar os pais

Numa altura em que o tema do dia é a pandemia de coronavírus, esta pode ser mais uma história de violência contra a mulher no Iraque. Mas não é. Esta é uma história que pode retratar as mulheres em qualquer parte do mundo em tempos de confinamento que agravam o risco de violência doméstica.



Chama-se Malak al Zubaidi, tem 20 anos, e é a mais recente vítima - conhecida - do machismo no Iraque. Os detalhes não abundam, mas as imagens falam por si. Malak numa cama de hospital, desfigurada e com bolhas de queimaduras, pede por "ajuda". Foi a irmã que denunciou a agressão nas redes sociais.







"Ela não nos visita há oito meses. Não a deixava usar o telefone; foi o marido dela quem respondeu às nossas mensagens. Quando o meu pai ligou para o pai do marido dela a pedur permissão para ir vê-la, ele respondeu que ela estava feliz e contente e por que queríamos incomodá-la", denunciou a irmã numa publicação no Facebook.



O ataque ocorreu no dia 8 de abril. Mohamed respondeu com golpes ao pedido de Malak para visitar seus pais. Segundo um testemunho, ele terá atirado uma cadeira para cima dela. "Ele quer matar-me", gritou.



Mohamed terá incendiado Malak e impediu que as pessoas presentes a ajudassem. Só três dias depois, perante o juramento de Malak de que não iria revelar o que tinha acontecido, o marido a levou ao hospital indicando que se tinha tratado de um acidente.



Mohamed Al-Mayahli é polícia e justificou o estado de Malak na sua página no Facebook alegando que a mulher tem uma doença mental e se incendiou sozinha.



"Ela se queimou com gasolina e acusou-me a mim e à minha família", escreveu. "Existem contas patrocinadas que publicam essas mentiras apenas para caluniar minha família".



Os ativistas reagiram com desprezo às suas palavras e, devido à profissão de Mohamed, há quem acredite que este nunca será responsabilizado.

A constituição do Iraque proíbe "todas as formas de violência e abuso na família", mas o código penal do país permite que os maridos "disciplinem" as suas esposas, e não há lei que constitua a violência doméstica como um crime.



O caso está a gerar uma onda de revolta e vários pedidos de criminalização da violência doméstica.