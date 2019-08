Malária já infetou mais de metade da população de Burundi em África e matou 1800 pessoas

Um surto de malária em Burundi, África, tem vindo a matar quase tantas pessoas quanto a doença do vírus Ébola na República Democrática do Congo (RDC). A epidemia já infetou quase metade da população total da zona do Vale do Rift, de acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS).

Burundi é um país com cerca de 11 milhões de habitantes onde a malária já contaminou seis milhões de pessoas, das quais morreram 1.800 desde o início deste ano. De acordo com dados da OMS, este número aglomera todos os casos desde a primeira semana de janeiro até ao fim do mês de julho. Em março a transmissão da doença infeciosa atingiu níveis críticos.

A situação tem tendência a agravar-se e ultrapassar a epidemia que assolou o país em 2017, quando foram afetadas mais de seis milhões de pessoas ao longo de um ano. No entanto o governo de Burundi mantêm-se relutante à emissão do estado de emergência do país.

A Organização das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários alertou para as proporções epidémicas que o surto tomou. E atribui as causas à falta de medidas preventivas que tornam a população vulnerável e pouco resistente.

A crise climática é outro fator que tem vindo a contribuir para a dissipação da doença uma vez que os mosquitos – que propagam a malária – estão a atingir altitudes cada vez maiores chegando às zonas do país mais montanhosas. É também notada uma alteração no comportamento destes insetos que têm hábitos alimentares mais agressivos.

Embora o governo de Burundi tenha declarado o estado de emergência em 2017 depois de 700 mortes registadas, com a atual crise, o governo recusa-se a admitir a situação que o país atravessa.