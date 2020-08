Malásia deteta mutação do coronavírus dez vezes mais infecciosa

Uma nova mutação do coronavírus foi encontrada em pelo menos três das 45 pessoas do grupo onde o surto começou na Malásia. A mutação, chamada D614G, é dez vezes mais infecciosa do que as conhecidas até ao momento.



A transmissão começou com o dono de um restaurante que veio da Índia e violou a quarentena de 14 dias.





O homem foi multado e sentenciado a cinco meses de prisão por ter desencadeado o surto. A mesma mutação foi também encontrada em pessoas que regressaram à Malásia provenientes das Filipinas.

O Diretor-Geral de Saúde da Malásia, Noor Hisham Abdullah, já veio referir que a descoberta pode indicar que os estudos atuais sobre uma vacina contra Covid-19 podem estar incompletos ou mesmo ser ineficazes contra a mutação.

O número de novos casos positivos de Covid-19 na Malásia tem vindo a aumentar, tendo o país confirmado 26 novos casos este sábado, 15 de agosto, o maior aumento desde o passado dia 28 de julho.