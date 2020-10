Malásia põe em quarentena mais de 10 mil polícias devido à Covid-19

A Malásia colocou em quarentena mais de 10.000 agentes da polícia, cerca de 10% da força de trabalho, para travar a expansão da covid-19, depois de pelo menos 200 agentes terem sido infetados.

O ministro do Interior do país, Hamzah Zainudin, disse esta terça-feira que a elevada taxa de infeção entre os 100.000 agentes da polícia torna difícil o desempenho das suas funções, uma vez que têm de estar em contacto constante com a população.

"A expansão da epidemia de covid-19 está a tornar-se mais preocupante e muitos dos que estão na linha da frente estão expostos ao risco de contágio", disse o ministro, segundo a agência noticiosa estatal Bernama.