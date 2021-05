Malawi queima 20 mil doses da vacina AstraZeneca

As autoridades de saúde do Malawi, em África, incineraram cerca de 20 mil doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 por estarem expiradas. De acordo com o comunicado da Organização Mundial de Saúde (OMS), esta ação pretende aumentar a confiança dos cidadãos nas vacinas.

Este é o primeiro país africano a fazê-lo publicamente e a esperança é que a taxa de aceitação e confiança na vacina em Malawi aumente e tranquilize os cidadãos de que todas as vacinas que receberem estão em condições de ser administradas.

Em declarações à BBC, o secretário da saúde de Malawi, Dr. Charles Mwansambo, afirma que "quando se espalhou a notícia de que tínhamos vacinas fora do prazo, percebemos que as pessoas não vinham às nossas clínicas para as tomar" e que foi "uma pena terem que destruir os frascos, mas os benefícios superaram os riscos".

Malawi recebeu 102 000 mil doses da vacina AstraZeneca no dia 26 de março e já usaram 80%. No entanto, algumas destas doses tinham como fim de prazo de validade 13 de abril e, por isso, "se não as queimarmos, as pessoas pensarão que estamos a usar vacinas com o prazo vencido", confessa Mwansambo.

Inicialmente, a OMS pediu que não se destruíssem as vacinas com prazo expirado até obterem evidências científicas se estas poderiam ser usadas mesmo quando expiradas. No entanto, num comunicado feito esta segunda-feira "a OMS recomenda que as doses expiradas sejam removidas da cadeia de distribuição e descartadas com segurança", embora "o descarte de vacinas seja profundamente lamentável no contexto de qualquer programa de imunização".

O Malawi tem uma população de cerca de 18 milhões de pessoas e já teve 34232 de pessoas infetadas com a Covid-19 e 1153 mortos.