Naledi Manyoni, de 26 anos, só viu uma saída para salvar a filha, de dois anos, do incêndio que deflagrou na terça-feira no edifício onde vivem, em Durban, na África do Sul: atirá-la para os braços dos populares que se encontravam ao nível do solo. Restabelecida do susto, Naledi conta como tudo se passou.