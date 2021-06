Manada de vacas escapa de matadouro e invade rua nos subúrbios de Los Angeles

Uma manada com cerca de 40 vacas fugiu de um matadouro da área de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, na terça-feira à noite, e entrou numa zona residencial nas proximidades.

Nas imagens é possível ver os animais a percorrerem uma rua de Pico Rivera, a cerca de 18 quilómetros do centro de Los Angeles, e a virarem para uma rua sem saída. As vacas acabaram mesmo por entrar no jardim de uma residência e derrubar as vedações, quando um homem se aproximou com um telemóvel.

Segundo a NBC, os animais fugiram de um matadouro localizado a cerca de um quilómetro da zona residencial onde foram encontradas e terão escapado por um portão que terá ficado aberto por engano.

No meio do cenário caótico, uma pessoa acabou pisada pelos animais e foi transportada para o hospital e outras duas sofreram ferimentos ligeiros após serem atacadas por uma vaca. O animal acabou por ser abatido pelas autoridades.

Os serviços de emergência trabalharam durante toda a noite para reunir os animais e colocá-los num veículo de transporte de gado. Ao início da manhã de quarta-feira, ainda havia uma vaca que não tinha sido localizada pelas autoridades.