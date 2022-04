Uma manifestante foi arrastada à força para fora de uma conferência de imprensa da extremista de direita Marine Le Pen, em Paris, somente por exibir um cartaz denunciando a proximidade entre a candidata à Presidência de França e o Presidente russo, Vladimir Putin.









Marine tentou culpar a polícia, mas o homem filmado a arrastar a mulher é um segurança da candidata.

A proximidade com Putin foi, aliás, sublinhada na quarta-feira quando Le Pen disse que, se for eleita, retirará a França do comando da NATO, aliança que, disse, deve ter laços mais próximos com a Rússia.